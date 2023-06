Alla presentazione della Juventus Academy,ha parlato così: “Sono contento di essere qua e vedere questi ragazzi e ragazze con la maglietta bianconera. Mi sblocca dei ricordi importanti. Ho fatto un percorso che faranno molti di voi in futuro. Il consiglio che posso darvi è rincorrere i vostri sogni, con emozione ed entusiasmo. So che inizierà un torneo importante per voi, divertitevi perché è un'esperienza unica”.