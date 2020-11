"I difensori lo sanno, ma lui riesce sempre a rientrare e a buttarla dentro...". E ancora: "Eh vabbè... Cristiano". E poi: "Aldilà del risultato, sicuramente positivo, un gran bel primo tempo per la Juventus". Claudio Marchisio commenta così il bel primo tempo della Juve contro il Cagliari, una partita a senso unico, chiusa in vantaggio per 2-0 al 45'.



Ecco i suoi commenti live: