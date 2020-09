Claudio Marchisio ultimamente si diverte sui social ad accennare in maniera simpatica e leggera alle vicende di casa Juve, in particolare quelle di mercato. L'ultimo post in materia dell'ex Principino risale alla tarda mattinata di oggi e riguarda il nuovo acquisto bianconero Alvaro Morata. Marchisio ha pubblicato infatti una foto di se stesso iper-sorridente durante una sessione dal parrucchiere su un set, con il messaggio "Sembrava una pistola, invece era una bomba". Chiaro riferimento alla virata della Juve su Morata dopo le insistenti voci su Suarez. Insieme a queste parole, diversi hashtag diffusi in questi giorni come #morATA e #morelights.