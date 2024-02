Nella giornata di ieri Saraè scesa in campo per l'ultima volta con la maglia della Nazionale italiana e come di consueto con la fascia da capitano al braccio. Sono stati numerosi i messaggi di affetto per la capitana azzurra e della Juventus Women. Tra questi anche una bandiera della Juventus come Claudio, tramite un post sul proprio profilo Instagram. Queste le parole del principino: Oggi celebriamoSara Gama,di giovani calciatrici, ha disputato la sua ultima partita con la Nazionale Italiana. Grazie, Sara, per essere stata non solo una giocatrice straordinaria, ma anche un’ispirazione per tutte le ragazze che sognano di calcare i campi da gioco.Grazie, Sara, per tutto ciò che hai fatto e continuerai a fare per il nostro sport. Forza Azzurre sempre! "