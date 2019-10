Un ultimo brindisi, prima di appendere definitivamente al chiodo gli scarpini. Un bel bicchiere di rosso per brindare alla vita, perché adesso la fase si fa curiosa e chissà cos'altro può arrivare dalle parti di Torino (e chissà dove, ancora). Claudiosi gode 'l'ultima cena' da calciatore in compagnia di un ex giocatore fortissimo e di un altro collega mediano, oggi al Genoa. I nomi? Da una parte c'è Andrea Barzagli, in maglioncino beige; dall'altra c'è Stefano Sturaro, rigorosamente in bianco. A spezzare di stile c'è appunto Marchisio, ancora in camicia e con la cravatta che denota eleganza di altri tempi. Eccoli qui, a cena dai Fratelli Bravo. Che sui social fanno il loro personalissimo in bocca al lupo.