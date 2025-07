Marchisio fa i nomi: 'La Juventus riparta da loro tre'

L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha concesso un'intervista al Corriere della Sera ( QUI l'integrale). Queste le sue parole sulla Vecchia Signora:"Non sono felice. Mi preoccupa aver visto poco affiatamento, non solo tra i giocatori, ma capisco che sono stati anni di grande cambiamento e bisogna ritrovare la bussola. Confido nel rientro in società di Giorgio Chiellini e, in campo, in Manuel Locatelli che ha imparato in fretta cosa è il dna della Juve. In panchina c’è un allenatore che ha indossato la nostra maglia. La Juventus ha bisogno di solidità, fuori e dentro il campo".