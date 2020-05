1









Compleanno speciale, soprattutto per i tifosi della Juve. A compiere gli anni è Arturo Vidal, centrocampista oggi al Barcellona, ma con quattro stagioni alle spalle a difendere i colori bianconeri. Compagno di mille battaglie, proprio in mediana, è stato certamente Claudio Marchisio. Il Principino gli ha voluto dedicare un tweet con foto e dedica speciali: "Diffida di tutti, tranne di chi ti guarda sempre negli occhi. Auguri Arturo". Guerriero è uno degli hashtag scelti da Marchisio, in tanti hanno ricordato nei commenti il valore di quel centrocampo prima di Antonio Conte, poi di Massimiliano Allegri.