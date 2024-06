Le parole di Claudioa Sky Sport:"La nostra Nazionale è stata matura, non era scontato dopo il gol subito. Ha continuato a giocare con le proprie idee, con qualità e con serenità. Significa che Spalletti abbia fatto un ottimo lavoro. Lo hanno dimostrato non soltanto le colonne di questa Nazionale, ma anche ragazzi più giovani come Calafiori. Il difensore del Bologna ha fatto vedere il suo grande stato di forma e le sue qualità caratteriali. Dobbiamo essere fiduciosi e orgogliosi di questa Italia".