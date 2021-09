Le parole di Claudioal canale ufficiale Twitch della: "Gli amici sono pochi, nel mio percorso alla Juve ne ho conosciuti tanti, non solo sudando e vincendo e perdendo, ma anche fuori dal campo. Posso fare l'elenco da Del Piero, Buffon, Barzagli, Pepe, Giaccherini... ora che ho smesso inizio a rendermi conto di ciò che abbiamo scritto in questi anni. Ora possiamo parlare d'altro, ma abbiamo fatto qualcosa di storico. Io me ne sto accorgendo adesso e siamo stati bravi a farlo perché c'è stato merito dei singoli che hanno creato un gruppo con allenatori diversi a fare qualcosa di unico. Sfido gli altri club a fare ciò che abbiamo fatto".