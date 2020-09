Vi abbiamo già dato la notizia del nuovo ruolo di Claudio Marchisio come opinionista della Nazionale sulla Rai: l'ex centrocampista della Juve e dell'Italia commenterà come opinionista le partite degli Azzurri fino ai prossimi Europei (Euro 2020 rinviato a giugno-luglio 2021). Marchisio ha voluto celebrare questa esperienza con una bella foto in bianco e nero su Instagram, e il messaggio: "Felice di entrare a far parte della squadra di Rai Sport e vivere il percorso degli Azzurri, ci vediamo domani a Firenze". La squadra del c.t. Mancini è attesa dalla Bosnia.