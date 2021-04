Le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, a GQ: "Faccio parte della generazione che ha vissuto l’evoluzione tecnologica dei videogiochi e l’evoluzione dei bit. Il mio rapporto diciamo che si è evoluto con la mia crescita, sono passato dall’essere un ragazzino appassionato, al ragazzo che li usava per passare il tempo, fino ad oggi spalla (poco competitiva) per i miei figli, che sono già molto più bravi di me. I miei giochi preferiti erano quelli di calcio (sono noioso lo so…) e quelli di auto, sono un grande appassionato di F1. Bisogna poi considerare che durante la mia carriera in media facevamo oltre 30 trasferte l’anno, e spesso i videogiochi ci tengono compagnia in tutti i nostri spostamenti".