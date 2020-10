Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, svela un retroscena di mercato al Corriere della Sera: "L’Inter di Mourinho? Ci furono dei contatti: dissi di no. Persone come me, Totti, De Rossi o Maldini, hanno fatto tutta la trafila con gli stessi colori. Fin da bambini. Il nostro attaccamento alla maglia non è negoziabile".