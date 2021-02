1









Claudio Marchisio è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Skinlab, un centro medico polifunzionale di cui è socio e ha parlato anche di un suo eventuale ingresso nel mondo della politica: "La politica mi piace farla ogni giorno, in casa o durante una cena con amici. È giusto che io faccia un percorso fuori dallo sport perché ho bisogno di imparare. Serve lavorare insieme per poter assicurare alla città un futuro migliore. Torino può offrire molto e c'è la necessità di investimenti e di fiducia. Serve anche tenere le tante idee che nascono qui ma poi fuggono altrove. Se ci fosse bisogno di me per la città di Torino e per il Piemonte sarei il primo ad esserci".