1









Claudio Marchisio, nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo pensiero sul futuro di Dybala e Cristiano Ronaldo: “Sono decisioni che spettano a giocatore e società. Il valore di Dybala non si discute, è un talento puro, ma deve restare solo se pensa di avere ancora tanto da dare”



SU CRISTIANO RONALDO – “Se ha ancora fame e voglia di vincere e se il suo atteggiamento è positivo per la squadra mi auguro che resti. Discorso che vale per tutti, in particolare per lo zoccolo duro: dopo tanti anni trovare forze e energie nuove non è semplice”.