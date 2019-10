Il tuo sogno. Un lungo cammino, una splendida storia. Ed è stato bellissimo viverla insieme, @clamarchisio8 pic.twitter.com/ZczzYELman — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2019

"Ho trascorso momenti indimenticabili, di cui ringrazio la Juventus, le altre squadre un cui ho giocato, compagni, dirigenti e allenatori che mi hanno regalato tutto questo. Qui ho alzato i miei trofei più importanti. Sono emozioni che resteranno per sempre dentro di me". Claudio Marchisio ha riavvolto il nastro della sua carriera, nel giorno in cui ha detto basta. Il sogno suo e di tutti, lui l'ha realizzato.Così l'ha salutato la Juve: