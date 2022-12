Le parole di Claudioalla Gazzetta dello Sport:- «Stavamo vincendo contro il Napoli e fui espulso ingiustamente. Non avevo mai preso un cartellino rosso nel settore giovanile, rimasi stupito. Mi dispiaceva lasciare la squadra in dieci proprio in quella partita e mi aspettavo poi il rimprovero dell’allenatore. Alla ripresa degli allenamenti Deschamps mi accolse con la faccia scura: lui è un buono, ma se si arrabbia... Mi disse che dovevo stare più attento. Poi io mi girai e lui scoppiò a ridere. Mi guardò e mi tranquillizzò: “Non ti preoccupare, continua a giocare come sai”».