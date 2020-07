La Juventus, in un periodo come questo, ha particolarmente bisogno di compattarsi e lanciare messaggi che facciano trasparire fiducia e solidità di gruppo. E oggi in questo ha trovato un valido alleato, un ex di prestigio come Claudio Marchisio. Il profilo Twitter ufficiale del club bianconero ha infatti postato una foto che vede esultare Ronaldo, Bernardeschi, Alex Sandro, De Ligt e altri quattro giocatori. E Marchisio l'ha ritwittata. Segno evidente di un amore per la Juve mai sopito. Come cancellare un'intera vita calcistica spesa per la Vecchia Signora?