E' quanto ricevuto da Claudio, ex giocatore della Juventus ora opinionista, che era a bordocampo per la partita di Champions League tra Salisburgo e Inter. I tifosi nerazzurri l'hanno messo nel mirino, nonostante il suo carattere notoriamente mite, la sua lealtà sportiva e il suo ruolo da commentatore televisivo, ma per via del suo passato bianconero, indimenticabile, nemmeno lui è stato risparmiato. Il tutto è stato documentato sui social, su cui circola un video dei cori di insulti a lui diretti:su tutti, ma anche altri. Così il Principino è stato bersagliato a più riprese.