Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha parlato in occasione dello shooting fotografico per il calzificio Red. Ecco le sue parole.



COPPA ITALIA - "Sarà una partita molto più combattuta rispetto alle semifinali, quindi la qualità delle singole giocate dei campioni faranno la differenza. La Juve è favorita, per quello che sta dimostrando e ha dimostrato, ma il calcio è appena ripartito, abbiamo visto che le squadre hanno giocato sulla protezione e invece la finale secca sarà diversa".



IO GIORGIO - "Libro di Chiellini? Credo si sia parlato un po’ troppo sulle affermazioni. Non per prendere le sue parti, ognuno ha la propria storia e ognuno deve raccontare la propria storia. Balotelli? Come ho appena detto, ognuno di noi ha la propria storia".



SARRI O GATTUSO? - "Sarri mi ha sempre affascinato per quello che aveva mostrato a Napoli e per quello che ha fatto vedere al Chelsea, vincendo l’Europa League. Ora sta cercando di portare la sua idea alla Juventus, in una squadra collaudata, eppure è lì a giocarsi tutti i trofei. Rino vuole dimostrare di essere un ottimo allenatore, oltre al giocatore, ed è giusto che sia in campo in questa finale".



I POCHI GOL - “Nessun problema. Se andiamo ad analizzare l’ultima partita dobbiamo tenere in considerazione che era la prima dopo 3 mesi di inattività. In mezz’ora di gioco, la Juventus ha creato tanto, poi il Milan si è trovato in 10, è stato bravo a soffrire e a ripartire”.



SULLA PARTITA DI CHAMPIONS - “La Juve giocherà contro il Lione che è fermo da tanto tempo, sarà curioso vedere se riuscire a reggere una partita così importante”



SUL CENTROCAMPO – “Pensare al centrocampo del passato, ovvero Pirlo-Pogba-Vidal-Marchisio mi riempie d’orgoglio, ma non bisogna soffermarsi sul passato”



PJANIC – “Sto leggendo dello scambio (con Arthur del Barcellona, ndr), ma la cosa importate per Mire è quella di pensare alle partite con la Juve, poi quando ci sarà la finestra del mercato ci sarà il tempo di prendere le decisioni”.