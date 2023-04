Una presa di posizione quella di Claudiocontro il razzismo dopo gli episodi di ieri sera nella gara dello Stadium tra Juventus ed Inter. Queste le parole dell'ex numero 8 bianconero:"Abbiamo grandi progetti istituzionali contro la discriminazione razziale, slogan ideati dai più talentuosi creativi delle più importanti agenzie di comunicazione, video emozionali, giornate dedicate e comunicati stampa da applausi.Eppure non riusciamo ad evitare che degli imbecilli in ogni dannata giornata di campionato di calcio si permettano di urlare frasi vergognose dentro gli stadi. Non riusciamo a mettere da parte il tifo e a metterci nei panni di ragazzi che puntualmente si sentono dare del “Negro” o dello “Zingaro” ogni cavolo di partita.Non riusciamo a capire che questa roba qui non c’entra niente con il tifo. O non sei razzista o sei un coglione e se fai parte della seconda categoria allo stadio NON ci devi entrare".