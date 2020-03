"E' tempo di Coronavirus. Sapete cosa sta succedendo? Nel mondo?", con poche semplici parole Claudio Marchisio stronca la festa dei tifosi del PSG che ieri si sono presentati fuori dal Parco dei Principi per seguire la partita di Mbappé e compagni che poi sono usciti dallo stadio per festeggiare con i propri supporter. Kurzawa, addirittura, è corso letteralmente tra le loro braccia passando diversi minuti tra i tifosi ( QUI il video ). Marchisio ha commentato un video do 433 su Instagram stroncando giustamente un comportamento inaccettabile in questi duri tempi.