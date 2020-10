1









Prima l'attacco ai teppisti, poi le belle parole per i ristoratori. Claudio Marchisio entra duro sulla protesta in atto a Torino e in tante piazze d'Italia: il Principino, che da sempre ha un occhio di riguardo per la sua Torino, si è schierato con i ristoratori costretti dal nuovo Dpcm a chiudere anticipatamente le proprie attività. Tanti video e foto dalla protesta postati sui suoi canali social, con uno che ha colpito particolarmente: la foto di una ragazzina con un cartello in mano "Riaprite il locale di papà". Un gesto che Marchisio ha commentato così: "Questa ragazzina ha insegnato a tutti noi il senso di questa protesta. Quelli che spaccano le vetrine, sono solo dei poveri imbecilli".