Il Principino, Claudio Marchisio, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Antonio Conte e di come l'allenatore sia riuscito a dare il via al ciclo vincente dei bianconeri.' È stato bravo Conte quando venne alla Juventus perché riuscì a toccare l'animo. Ci disse che bisognava mettere in campo i coglioni. C'era bisogno di avere un'anima per dimostrare che non eravamo quelli di prima. È capitato anche di partire male, ma con il carattere siamo usciti alla distanza. Si parla molto della Juve di oggi: per uscire dalle difficoltà c'è soltanto il gruppo. È questo il DNA della Juve'.