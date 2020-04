1









Claudio Marchisio, ex centrocampista e bandiera della Juve, si racconta in una lunga chiacchierata con Juventibus: "Per me la Juventus è stata una famiglia. Al di là della parte più interessante del tifo: le vittorie. Dal 1993 ho fatto una trafila che mi ha portato a diventare un calciatore professionista, ma anche un uomo".



SUL NUMERO 8 - "Numero 8 perché è sempre stato quello più importante a centrocampo. Non soltanto nel mondo Juve: da Tardelli a Conte. E' il simbolo del centrocampo, la capacità di fare le due fasi, la duttilità. Quello che si inserisce. Nasce tutto nell'anno del ritiro di Pavel Nedved. Avevo il 19, scelto per il mio compleanno, Amauri cambia: passa dall'8 all'11. E il numero si libera. A Pessotto, che era il team manager, ho rotto le scatole tutta l'estate affinché quella casacca vacante andasse al sottoscritto"



SU CONTE - "Conte è stato l'artefice di questo ciclo vincente. Ha cambiato tutti. Ha cambiato anche chi aveva già vinto tanto. Ha riportato quell'anima che si era persa negli anni".



SU ALLEGRI - "Con lui mi sono trovato benissimo. E' normale che poi la mia carriera sia andata a finire quando c'era lui. Ma il rapporto è stato ottimo fin dall'inizio, soprattutto nei primi anni mi ha dato fiducia. Dopo un infortunio è normale che possano cambiare le visioni, ma il rapporto è stato ottimo".



FUTURO ALLA JUVE - "Qualcosa con la Juve in futuro? Dipende. La mia juventinità non si va a pesare con un tesserino o un titolo, quella rimarrà per sempre. Bisognerà parlarne, vedremo cos'accadrà in futuro".