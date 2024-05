MARCHISIO RICORDA SUPERGA: LE PAROLE

Oggi è una giornata particolare a Torino, oltre a prendere il via dalla Reggia di Venaria del Giro d'Italia il 4 maggio è l'anniversario dello. Sono passatida quel giorno che però la città ed il mondo dello sport non ha mai dimenticato. Infatti in mattinata la Juventus ha mandato un messaggio per ricordare quel giorno tramite i propri social. Tra chi non l'ha dimenticata anche l'ex centrocampista Claudioche ha dedicato un post sul proprio Instagram. Il commento:Il 4 maggio a Torino si guarda il cielo che, a prescindere dalle condizioni del meteo è sempre malinconico. Lo si fa, indipendentemente dalla fede calcistica o dalla passione per questo gioco, per ricordare il Grande Torino e tutti coloro che hanno perso la vita a Superga in quel terribile giorno.Mentre le strade di Torino si stanno riempiendo di persone, tra cui tantissimi bambini per celebrare il Giro di Italia, trovate qualche secondo per alzare gli occhi verso il cielo, per ricordare quella squadra per raccontare ai bambini chi erano, affinché possano tenere sempre vivo il loro ricordo.W Il Grande Torino