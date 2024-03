Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l'ex calciatore della Juve, Claudio Marchisio, ha commentato quella che è stata la squalifica inflitta a Paul Pogba."Mi sembrava sereno e so che aveva tanta voglia di tornare in campo. Ora, però, bisogna vedere che cosa accadrà. Se c’è stato un errore, è giusto che ci siano determinate squalifiche. Però io provo grandissimo dispiacere per il ragazzo e per la persona. Credo abbia passato momenti non particolarmente semplici negli ultimi anni e non soltanto legati a questa vicenda del doping. Penso ad altre situazioni che l’hanno coinvolto e ora spero solo che lui stia bene. Solo questo mi importa".