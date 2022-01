L'ex centrocmapista della Juve, Claudio Marchisio, ha condiviso un post sui suoi account social a sostegno della lotta contro il cancro.'Sabato i volontari di AIRC hanno presidiato moltissime piazze delle nostre città per distribuire le 'arance della salute', appuntamento che ci ricorda l'importanza della prevenzione e ci permette di contribuire concretamente al lavoro di 5 mila ricercatori impegnati a rendere il cancro sempre più curabile. Oggi sappiamo che il cibo che consumiamo può essere un prezioso alleato per la nostra salute, altrettanto importante è fare attività fisica regolare. Continuiamo a sostenere AIRC in tutte le loro attività, sostenere la ricerca è fondamentale'.