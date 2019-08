Messaggio di Claudio Marchisio su Instagram per l'ex compagno di squadra Giorgio Chiellini: ​In quel tunnel, dove all'apparenza sembriamo tutti uguali, non fosse per quella fascia sul braccio sinistro. Quella stessa fascia che racconta la tua storia Chiello, quella storia che è già diventata parte di tutti noi. Ti aspettiamo presto in campo".