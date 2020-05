1









Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, l'ex centrocampista e bandiera della Juventus, Claudio Marchisio ha parlato della ripresa del campionato, della rivalità con l'Inter, di Chiellini, Conte e del futuro di Vidal:



RIPARTENZA - "Non andrei troppo in là per cercare di capire se il campionato verrà portato a termine, partiamo dalla parte ottimistica. Le partitelle proibite in casa Lazio? Ho letto la notizia, ha fatto un po' di scalpore. Il rischio ci può anche stare, il rischio zero non c'è, bisogna però mettere in sicurezza le società"



CHIELLINI - "Odia l'Inter? Ora devo fare anche lo juventino. Non sono mai successe tragedie neanche quando è successo dall'altra parte. A me è successo di essere stato male interpretato da un giornalista sul rapporto col Napoli: era uscito che li odiavo ma non era vero".



VIDAL ALL'INTER - "Non mi piacerebbe. Arturo è un grande e darebbe un'anima forte ai nerazzurri. Al Barça sta facendo bene, è uno che vorresti sempre in campo al tuo fianco, come ha detto spesso anche Conte".



CONTE - "A differenza di Chiellini credo che abbia sposato al cento per cento il progetto. Con lui l'Inter ha fatto un passo in avanti importantissimo rispetto agli ultimi anni".