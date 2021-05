"Due trofei possibili su quattro raggiunti. E saranno sempre in tanti a dirci che abbiamo fallito quest'anno. Fossi in loro guarderei molto in casa propria, perché ci sono tante ragnatele da togliere”. Questo, il commento di Claudio Marchisio via Twitter. Il Principino ha festeggiato, scatenato, la vittoria dei bianconeri in Coppa Italia.