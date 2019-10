Prima di uscire dallo Stadium si mette in tasca in ciuffo d'erba.



Lo fa nella sua casa, lo fa all'Allianz Stadium, prima con la conferenza stampa d'addio al calcio, poi con una passeggiata sul manto erboso, in compagnia dei due figli. Il Principino è e sarà per sempre bianconero, lo era da piccolo, lo è diventato sempre più crescendo e non potrà mai abbandonare questi due colori. E lo ha sempre dimostrato.