Claudio Marchisio ha lasciato il calcio giocato, ma il suo amore per il pallone non sa terminare. Anzi. Il Principino bianconero si è da qualche tempo lanciato nel Futsal e ha grandi progetti per la sua L84. Lo ha raccontato anche nel corso dell'ultima intervista a SportMediaset: "E' una passione, è stimolante. Sta vivendo un bel momento, noi vorremmo farla diventare la L84 un fiore all'occhiello di Torino. E nello stesso tempo è un modo di dare una possibilità ai ragazzi, per il calcio e per il futsal. Dargli un'altra scelta seguendo le loro caratteristiche".