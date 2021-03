9









Tra i nuovi candidati a sindaco di Torino potrebbe spuntare un calciatore. Non uno qualsiasi però. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il Pd punta su Claudio Marchisio e avrebbe chiesto all’ex centrocampista della Juventus di candidarsi a Torino.



Marchisio starebbe prendendo in considerazione l’offerta, complice anche il fatto che le amministrative slitteranno con molta probabilità a ottobre. E' stato il segretario del Pd Nicola Zingaretti a chiedere al Pd piemontese di verificare la disponibilità dell’ex calciatore juventino. Il Principino non ha chiuso la porta, ma ci sta pensando.