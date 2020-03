Sono giorni difficili per il nostro paese, colpito duro dall'emergenza Coronavirus. Anche in questi giorni però. l'Italia, non ha mai perso il suo spirito e la sua forza e non mancano i messaggi anche sui social che sottolineano la vicinanza all’Italia. Tra i messaggi anche l'ex Juve Claudio, che in occasione dell’anniversario del tricolore italiano ha colto l’occasione per esaltare la nostra bellissima Italia: "Buon 17 marzo a noi. Che cantiamo l'inno a squarciagola. Che sventoliamo il tricolore con orgoglio. Che sappiamo dire grazie a chi si sacrifica per il bene di tutti. Buon compleanno #Italia, che in questi giorni di difficoltà hai svelato al mondo la parte migliore di te​".