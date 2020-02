Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn, nel programma Linea Diletta. Nell'estratto l'ex numero 8 bianconero parla di Gianluigi Buffon e di come è nato il soprannome "Principino".



SU BUFFON - "Gigi è una vera bandiera. L'unico, secondo me, mio vero capitano: i portieri vivono una dimensione loro, sono "strani". Anche perché non sono quasi mai in campo con gli altri, hanno un loro allenatore, un allenamento personalizzato, quindi sono sempre tra loro e vivono meno il gruppo. Si dice sempre che i portieri siano un po' "matti" ed eccentrici, ed è vero. Però Gigi, da capitano, anche se viveva meno alcune sfaccettature della squadra e dello spogliatoio, sapeva sempre alzare la guardia quando vedeva qualcosa di cui gli altri non se ne accorgavano. E questa è una dote innata".



COME E' NATO IL SOPRANNOME PRINCIPINO - "Il merito è di Federico Balzaretti. Mi presentavo al campo vestito elegante. Mentre molti arrivavano in tuta, con un jeans strappato e una felpa e, quindi, un giorno Federico mi dice: 'Sembri proprio un Principino: tutto bello elegante'. Da lì è partito tutto".