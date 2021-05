Leonardo Bonucci è stato premiato dal presidente della Figc Gabriele Gravina per aver conquistato il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell’Italia. Un record importante per un giocatore, esaltato da Claudio Marchisio che, dagli studi della Rai, ha esaltato il suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus: "Bonucci è un perno per la nostra Nazionale, è un giocatore importantissimo. Per l’età che ha adesso può superare Chiellini, ma la cosa importante è che lui e Giorgio siano con noi per l'Europeo".