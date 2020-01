Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nell'intervallo del match di futsal tra l'L84 e l'Aosta. Marchisio è diventato consulente dell'L84, pertanto ha voluto assistere al suo primo incontro da membro attivo del club. Ecco le sue dichiarazioni, anche sulla situazione della Juventus: "​Ho avuto tanti compagni che sono partiti dal calcio a cinque, come Douglas Costa quindi sono un appassionato di questa disciplina. Pogba e Ronaldo? Sono due nomi importantissimi, ma un giocatore non basta per vincere e serve essere nel momento di forma perfetto nel momento giusto di oltre ad un pizzico di fortuna specie per portare a casa trofei in Europa. Fu un peccato vedere andare via Pogba, sarebbe bellissimo se dovesse tornare. Non sono sorpreso, l’Inter ha avuto bisogno di allungare la coperta perché lo stesso Conte la aveva definita corta, lo ha fatto perché l’avversaria non è solo la Juve ma c’è anche la Lazio che sta facendo molto bene"