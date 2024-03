L'ex calciatore della Juventus, Claudio, ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo As, durante la quale ha condiviso dettagli sulla sua nuova carriera da agente sportivo.Marchisio, noto per la sua lunga e illustre carriera da centrocampista con la maglia bianconera e per le sue apparizioni con la Nazionale italiana, ha recentemente intrapreso una nuova sfida nel mondo del calcio diventando agente sportivo."Ero molto giovane. C’era questa possibilità con mister Capello, ero in Serie B con la Juve ed ero appena arrivato in prima squadra. Onestamente, non mi è sembrato giusto iniziare la mia carriera lasciando in quel momento il club in cui sono cresciuto e di cui sono sempre stato tifoso"."Mi dispiace molto per tutto quello che sta passando, tra problemi fisici, personali e la questione del doping. È stato uno dei compagni di squadra che mi ha impressionato di più in campo, gli infortuni non gli hanno permesso di avere la carriera che meritava, poteva puntare al Pallone d’Oro. Penso che sia stato un errore tornare allo United, non ha aiutato la sua evoluzione."Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.