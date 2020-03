Claudio Marchisio era uno degli ospiti annunciati da Pierluigi Pardo in una versione rivisitata della sua trasmissione Tiki Taka, trasmessa in diretta Instagram a causa del Coronavirus che ci costringe a rimanere ognuno a casa propria. Pardo invita alcuni vip durante la sua diretta: da Tommaso Paradiso Marco Belinelli, tra loro ci sarebbe dovuto essere anche l'ex centrocampista della Juventus. Ma la connessione di Marchisio non ha funzionato benissimo, e dopo diversi tentativi Pardo ha deciso di andare e ha contattato un altro ospite. Pazienza Claudio, sarà per la prossima volta.