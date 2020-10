"Non sono uno scrittore, questa è una premessa doverosa.

Ma ho sempre pensato che giocare a calcio non precludesse la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni, anzi in alcuni casi questa fosse proprio una responsabilità dei personaggi pubblici.

In queste pagine c’è molto calcio perché il calcio è una parte fondamentale della mia vita, ma c’è anche molto della mia vita senza il calcio…c’è un pezzo di me e di quello che penso.

'Il mio terzo tempo' uscirà il 15 ottobre in tutte le librerie e gli store online, ma chi volesse può prenotarlo già ora".



Così, con un post sui propri canali social, Claudio Marchisio ha annunciato l'uscita del suo libro: "Il mio terzo tempo".