Claudio, a 7Gold, ha parlato della"Bastano le vittorie? No, non basta per lo scudetto. Ma è primo tassello. Sono partiti con mezzo piede. Se sei in alto, manca poco per prendere una strada che non va bene. Marcare il passato e prendere un altro esempio non è la cosa migliore. Sono cambiate tante cose. Juve-Roma sarà importante per il campionato"."Gli errori ci sono sempre, anche quando vinci. Bisogna vederlo come un ciclo naturale. Ci sta che dopo 9 anni alcuni errori siano più determinanti. Credo che sia importante la valorizzazione di giocatori come Chiesa e Locatelli. Poi altri saranno lo zoccolo duro. Allegri deve trovare l'identità"."Sarà l'uomo giusto se vedremo la Juve consapevole della sua forza, del gioco, oltre i risultati. Mancava proprio l'identità. Mancavano i giocatori come Dybala e Morata e la Juve ha trovato equilibrio. Lottando e sacrificando. Ma la Juve non può solo lottare e sacrificarsi. Deve dominare le partite"."Sì, è determinante. Ma anhce Bonucci e Chiellini sono importanti per questa squadra. Colpisce per la voglia e per l'età che ha. Si è preso l'attacco, ma torna anche, è a tutto campo. Dev'essere il tasto d'accensione mentale anche per gli altri"."Dai grandi giocatori ci si aspetta sempre di più. Anche da Morata. Mi auguro che sia l'ultimo stop per Paulo, ha bisogno di continuità e la Juve della sua continuità"."Pedina giusta, ottima scelta da parte della Juve. Manca ancora qualcosa però al centrocampo della Juve. Credo sia un reparto che ha bisogno ancora di lui".