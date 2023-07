Ospite del podcast di Diletta Leotta, Claudioha fatto un accenno ai suoie al loro rapporto con il calcio. Ecco il suo racconto: "Davide, il mio primo figlio, oggi nella fase adolescenziale, è un calciatore promettente come mezza punta (nelle giovanili, ndr.). Vive già delle tensioni importanti. Sa di avere gli occhi addosso, sente il peso del cognome. Quando gioca vuole che io ci sia, ma non vuole che mi faccia vedere. A volte per non dare nell’occhio in tribuna mi metto in qualche angolo nascosto, oppure mi mischio tra i tifosi della squadra avversaria. Oggi posso dire che sono più felice quando fa gol Davide, rispetto a quando segnavo io. Provo un’emozione più forte ed appagante. Leonardo, il mio secondo figlio, invece, è un vero e proprio ultrà della Juve".