L'annuncio della risoluzione contrattuale, la libertà e una nuova avventura all'orizzonte. Claudio Marchisio si gode queste ore da svincolate nella sua Torino, in cui è tornato per il momento più caldo dell'estate (il riferimento è metereologico, ma non solo) e in cui si è fatto controllare. Una doppia visita al J-Medical per osservare i progressi del ginocchio dopo l'infortunio, prima di rigettarsi nel mare dei possibili parametri zero alla ricerca di un nuovo capitolo. SOGNO DEI TIFOSI - I tifosi, da parte loro, hanno già espresso la propria volontà e, ancor più che nel caso Buffon, sperano nel ritorno definitivo e ufficiale di Marchisio nella sua Torino, quella bianconera, per un finale da favola, con un’ultima gloriosa stagione da giocare in bianconero, anche se lui - riporta Tuttosport - si sente ancora in grado di giocare per almeno due anni, prima di lasciare il calcio. Cosa lo può spingere in bianconero? Nonostante il sovraffollamento in mediana, una chiave per coltivare il sogno è quella legata alle liste per campionato e Champions: essendo lui un frutto del vivaio bianconero e non avendone molti la Juventus, può andare ad occupare una delle tre caselle libere, avendo un giocatore in più in rosa. Più probabile una destinazione estera, ma i tifosi non smettono di sognare.