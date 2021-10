Claudio, al Salone del Libro, ha presentato il suo libro. Ecco le sue parole."Ho cambiato solo una società, ma ho visto tante persone, ho conosciuto tante persone. Negli spogliatoi prima di tutto ti conosci, realmente, crei fiducia. Il bello dello sport è questo: chi arriva a quei livelli ha fatto un percorso di vita incredibile. Parliamo di tutto, dei cori, delle partite: non parlo solo di razzismo bianco o nero, parlo di Vlahovic che è stato insultato e non riusciva a parlare durante un'intervista. A volte l'hanno definito folklore. Se cambia maglia, poi è il tuo idolo. Ragioniamo sulle parole: che idea abbiamo di razzismo? Mi sono arricchito tantissimo. Il bello di come sono arrivati lì ti fa capire quanto sta cambiando questa mentalità e lo sport è un veicolo pazzesco"."Finché le cose andavano bene, era l'ancora di salvataggio. La finale degli Europei è andata bene, gli dicevano di togliersi la maglia, che non era italiano. La realtà è questa, è questa la risposta"."Cosa voteresti? Non si dice... Conosco entrambi, sono persone con esperienze e professionalità. Torino ha bisogno di tornare ad avere quella luce, lavorare su una città che possa essere ripresa dalla gente, rivissuta. Lavorare sulle disuguaglianze sociali. Si vede nelle periferie. Lavorare sulle strutture, interesse, nelle zone dello sport e sui giovani. Reintegrarli nella società. Di avere meno paura di certe zone. Rivitalizzare il territorio. Ma non posso andare a votare. Mi hanno chiesto di candidarmi? Vero"."Non è un problema, è una paura. Il social ci fa capire quanto in poco tempo ti casca tutto e poi ti resta. Mi ricordo cos'è successo con le barche, migranti, sbarchi. Liliana Segre diceva che il passato non va dimenticato. E bisogna insegnarlo. Qual è stata la storia dell'Italia? Molti italiani sono andati altrove e hanno avuto problemi razziali, di non farcela, di essere non integrati. A me è partito tutto da lì. La finale di Champions persa e io pensavo a ciò che è successo in Piazza San Carlo. I commenti erano: 'Ma dovevi pensare a vincere!'. E' vero: dovevo vincere, ho il fegato ancora marcio. Ma umanamente ero vicino a Torino e non lo rinnego"."Si è arrivati a questo? I casi ci sono. Anche a livello regionale. A Reggio Emilia, si è deciso di non giocare più per gli insulti. L'arbitro espelle il portiere e perde la partita a tavolino. Soltanto la Federazione e la Lega cambiano le cose dopo il caos. Ricordo il Milan con Weah, i miei primi stadi negli anni Novanta: c'erano i buu. Oggi è diverso. Ma comunque resto. Il non inginocchiarsi della Nazionale, e mi dispiace, è stato brutto. Ancor più brutta è stata la risposta: lo faccio, se lo fanno gli altri. E' semplice: ci credi o non ci credi. Brutta figura da parte della Nazionale. Come può educare allora la Nazionale? Questo è un problema in generale nel nostro Paese, non solo nello sport"."A volte dobbiamo guardare solo i bambini, senza parlare. Loro si integrano, parlano, non giudicano".