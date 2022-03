L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha appeso gli scarpini al chiodo dedicandosi ad altre attività. Nella giornata di oggi è stato visto all'U-Power Stadium di Monza. Il principino ha poi voluto lasciare sui suoi social un messaggio: "non confermo e non smentisco" che ha fatto sognare i tifosi del club lombardo. Marchisio era allo stadio per girare uno spot pubblicitario, nessun ritorno ad essere calciatore.