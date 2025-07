Marchisio: 'Non sono felice della Juventus. Bisogna trovare la bussola'

Parla Claudio Marchisio

L'ex centrocampista della Juventus Claudioha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Queste le sue parole:"Nainggolan, Leonardo Bonucci, Viviano e soprattutto Ciccio Caputo che si è immerso in questo mondo con il suo talento e la sua esperienza. Totti lo abbiamo avuto nella prima Kings World Cup. Mi piacerebbero persone come Sebastian Giovinco o Mario Balotelli. A chiunque mi telefona però dico che non sono partite da Vecchie Glorie, si fatica, si corre, bisogna essere in buona forma fisica e mentale. Il livello già ora è alto e dobbiamo crescere di più".

"Non sono felice. Mi preoccupa aver visto poco affiatamento, non solo tra i giocatori, ma capisco che sono stati anni di grande cambiamento e bisogna ritrovare la bussola. Confido nel rientro in società di Giorgio Chiellini e, in campo, in Manuel Locatelli che ha imparato in fretta cosa è il dna della Juve. In panchina c’è un allenatore che ha indossato la nostra maglia. La Juventus ha bisogno di solidità, fuori e dentro il campo".





