Claudio Marchisio ha parlato durante una diretta Instagram. Il centrocampista ha parlato anche della sua separazione dalla Juventus. Un addio storico per un giocatore che ha vissuto tutta la sua vita in bianconero. Ecco le sue parole: "Sono andato fuori per quello che ho provato io alla Juve, non solo per quello che la Juve ha dato a me. Poi avevo la voglia di fare un’esperienza all’estero. È un’esperienza per tutta la famiglia, per i figli che vanno a scuola, la moglie… A casa mia moglie non aveva più amiche, non parlava il russo".