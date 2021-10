Claudioad Amazon Prime Video commenta Zenit-Juve"Lo switch è arrivato in Champions, contro i campioni d'Europa. Fa capire come può cambiare il percorso, la strada. La Juve arriva meglio, con fiducia. Ha più vittorie ma ha anche imparato a soffrire."Bonucci già da anni è un leader della squadra. In quella precedente non sono arrivati i risultati che volevano, così aumenta la responsabilità dei leader"."Primo posto dove sono arrivato? Lo spogliatoio, poi il tunnel dove ti accolgono così. I primi allenamenti, le prime persone che conosci. Poi piano piano ho ritrovato lo Zenit Store, ho visto per la prima volta il mio nome su una maglia diversa: emozioni davvero forti".