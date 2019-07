Prima Rabiot, poi Marchisio. Tra il Duca e il Principino, l'alta aristocrazia ritorna in auge in quel di Torino, Ma se per il primo si ​è trattato delle visite mediche ufficiali prima di ufficializzarne anche l'acquisto, persono state ore di visite di controllo in attesa di sciogliere il nodo che lo lega allo Zenit. Reduce, purtroppo, dall'ennesimo infortunio, Marchisio ha postato su Twitter un breve video del suo allenamento. Del futuro ancora non vi ​è certezza, ma meglio farsi trovare pronti.