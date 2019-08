Claudio Marchisio è pronto a tornare in Italia. Dopo essersi svincolato dallo Zenit San Pietroburgo, al termine di una stagione tra alti e bassi in Russia, l'ex centrocampista e bandiera della Juventus, che ha dato l'addio ai colori bianconeri il 18 agosto di un anno fa, potrebbe presto riapprodare in Serie A. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, ci sarebbe il Brescia interessato al cartellino di Marchisio. Dopo aver di fatto chiuso l'affare Mario Balotelli, si tratterebbe di un altro colpo a effetto per la squadra neopromossa in Serie A.